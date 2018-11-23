Пензенские семьи за двойню смогут получить 40 тысяч рублей

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23 ноября 2018, 14:36Общество
В Пензенской области 23 ноября на сессии ЗакСобра рассмотрели предложение об увеличении выплаты для семей, в которых родилась двойня, тройня и так далее.
Единовременная выплата с 11 340 рублей вырастет до 40 000 руб. Эта мера связана с ростом числа многоплодной беременности. По прогнозам, в 2019 году на выплаты понадобится 10,6 млн рублей, сообщил глава регионального минтруда Евгений Трошин.
«Источником покрытия расходов на указанные цели является экономия средств субвенции на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случаях рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, образовавшаяся в связи c изменением уровня софинансирования указанной выплаты из федерального бюджета», - отмечается в пояснительной записке.
Также на сессии приняли в первом чтении законопроект о введении единовременных пособий в 100 тысяч рублей для молодых мам, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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