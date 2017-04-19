19 апреля 2017, 19:29Общество Пензенские селекционеры дают советы на страницах журнала «Телесемь» Журнал «Телесемь» (12+) радует читателей интересными проектами, заманчивыми акциями и увлекательными конкурсами. Проект «Философия стиля» нового выпуска еженедельника на этот раз будет посвящен шедеврам пензенской селекции.

В новом выпуске журнала «Телесемь» владельцы дач и приусадебных участков найдут много полезной информации. На страницах издания - советы пензенских селекционеров.



«Журнал «Телесемь» продолжает проект «Философия стиля». В прошлый раз мы выбирали семена, а сегодня мы будем рассказывать о том, какую рассаду и саженцы мы можем приобрести, чтобы дачный участок радовал богатым урожаем», - рассказала бренд-менеджер журнала «Телесемь» Ольга Теребилкина.



Настоящая зеленая революция. Так нарекли садоводы-огородники появление новых сортов плодово-ягодных растений. Благодаря селекционной работе теперь мы имеем возможность выращивать сверхранние капусту, огурцы, томаты и перцы, гигантские брокколи, суперсладкие арбузы и даже дыни, пряно-ароматические травы. На приусадебных участках наряду с яблоней, вишней и сливой стали появляться абрикосы, черешня и алыча.



В последние годы новым направлением развития садоводства стало расширение посадок высоковитаминных растений, таких как жимолость, облепиха, голубика, ирга, рябина, боярышник, шиповник и многих других.

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