Пензенские самбисты поборются за медали на международном турнире

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28 апреля 2018, 13:02Спорт
28 апреля, в спортивном комплексе центра спорта и образования «Самбо-70» состоится открытый турнир «Весенние надежды» (0+) среди юношей 2002-2004 годов рождения с участием команды из Пензенской области.
В Москве борьбу за победу будут вести более 500 юных дзюдоистов из восьми стран мира и регионов России от Магадана до Кабардино-Балкарии.
«Спортсмены выступят в девяти весовых категориях. Поединки пройдут по международным правилам дзюдо на семи татами. Система соревнований - олимпийская. Время встречи – четыре минуты», - рассказал президент федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов.
После Москвы спортсмены отправятся в Санкт-Петербург, там с 29 апреля по 1 мая будет проходить традиционный международный турнир по дзюдо среди юношей и девушек «Олимпийские Старты - Кубок Победы», сообщили в пресс-службе регионального федерации дзюдо.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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