Пензенские самбисты поборются за медали на международном турнире

28 апреля, в спортивном комплексе центра спорта и образования «Самбо-70» состоится открытый турнир «Весенние надежды» (0+) среди юношей 2002-2004 годов рождения с участием команды из Пензенской области.

В Москве борьбу за победу будут вести более 500 юных дзюдоистов из восьми стран мира и регионов России от Магадана до Кабардино-Балкарии.

«Спортсмены выступят в девяти весовых категориях. Поединки пройдут по международным правилам дзюдо на семи татами. Система соревнований - олимпийская. Время встречи – четыре минуты», - рассказал президент федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов.

После Москвы спортсмены отправятся в Санкт-Петербург, там с 29 апреля по 1 мая будет проходить традиционный международный турнир по дзюдо среди юношей и девушек «Олимпийские Старты - Кубок Победы», сообщили в пресс-службе регионального федерации дзюдо.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».