10 июля 2017, 18:52Общество Пензенские дачники рассказывают, как вырастить урожай холодным летом 2017 год удивляет погодными аномалиями. Весна и лето сдвинули в природе все сроки: деревья и кустарники зацвели с опозданием, семена с трудом проросли, рассада никак не идет в рост. Однако опытные дачники утверждают, что хороший урожай можно получить даже холодным и дождливым летом. Секретами успеха пензенские огородники-садоводы поделились с телеканалом «Экспресс».

За огурцы в этот сезон Валентина Алексеевна переживала сильнее всего. Дачница с 30-летним стажем и не помнит, что когда-то было такое аномально холодное лето. Однако за растением даже ухаживать особо не пришлось, плоды выдались на славу. Все благодаря теплице.

«Они любят тепло, растут ночью, главное, чтобы ночью было тепло, а в этом году теплых ночей практически не было. Я их посадила из горшочков, протянула веревочки и закрыла. Все», - рассказала дачница Валентина Плотникова.



Погода все-таки внесла свои коррективы: если в прошлом году дачница в это время уже собирала томаты, капусту и раннюю картошку, то в этот раз, помимо огурцов, поспела только клубника и смородина. Плохая погода на несколько недель сдвинула сроки созревания овощей. Так, из-за низких температур у капусты в огороде Валентины Алексеевны стали поздно завязываться кочаны. Все же хозяйка рассчитывает на крупные вилки.



Теплолюбивые культуры - помидоры, перцы, кабачки, баклажаны - этим летом были под угрозой. У многих дачников холод убил всходы, поэтому овощи пришлось сажать заново. По словам Елены Ивановны, спасти урожай всегда можно, главное - знать как.



«В этом году за счет аномальной погоды, если садовод что-то не предпринял, как я, например, не укрыла виноград - его убило морозом. Хорошо, он потом отошел, его тепленькой водичкой поливала, подкармливала, и у него пошли уже боковые побеги», - поделилась она.



Проливные дожди, ветер - враги не только огородников, но и цветоводов. В саду Александры Алексеевны растут розы, клематисы, лилии и петуньи. Признается, секрет того, что яркие бутоны, несмотря на погоду, радуют глаз - это доброе отношение.

«Душа, любовь к цветам: порыхлить, полить, разговаривать с ними, и они растут», - отметила садовод Александра Мяличкина.

Не стоит забывать, что цветы, как и овощи, нуждаются в регулярном уходе. Из-за частых осадков активнее дачных культур растут сорняки. Этим летом поливать огородникам придется меньше, а вот мотыжить и полоть - чаще.

Общество

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