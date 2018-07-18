Пензенские дачники добиваются строительства дороги к своим участкам

Уже несколько лет члены садоводческих товариществ Пензенской области «Росинка плюс», «Лето» и «Волна», а также жители сел Васильевка и Александровка обивают пороги чиновничьих кабинетов, чтобы добиться строительства дороги к их участкам. Садоводам-огородникам даже обещали решить проблему, однако пока дальше обещаний дело не пошло.

Сделать новую дорогу, пустить по ней дачный автобус и перенести конечную остановку поближе к садовым участкам - таковы основные требования данчиков, большая часть из которых - пенсионеры, для которых пройти пешком два километра от трассы - тяжело.

И дачники, и жители сел Васильевка и Александровка не раз просили представителей местной власти решить проблему с дорогой, но безрезультатно. Потеряв всякую надежду, люди обратились к руководству области.

«Мы обошли столько инстанций, что уже голова идет кругом. Спасибо губернатору Ивану Белозерцев и депутату Госдумы Фирюлину Ивану Ивановичу, ходили на прием, они помогли», - сказала председатель регионального отделения «Союза садоводов России» Елена Храмцова.

По словам дачников, поручение губернатора местные чиновники выполнили только на бумаге. Дороги как не было, так и нет.

«Были 26 апреля на приеме у Ивана Белозерцева, он дал команду главе района, товарищу Демичеву, чтобы тот отсыпал и сделал дорогу. Но сейчас он отписывается, что частично исполнил поручение, хотя, на самом деле, ничего сделано не было», - рассказал житель села Васильевка Валерий Шарапов.

Местные власти считают дорогу проезжей, однако автотранспортные предприятия, которые занимаются перевозкой дачников, отказываются ездить по разбитой грунтовке. В первую очередь, это может быт небезопасно для самих пассажиров.

«Все идет по кругу, по итогу - одна писанина», - сказала председатель СНТ «Росинка плюс» Алла Брюханкова.

Дачники и жители близлежащих сел надеются, что после выхода этого материала чиновники услышат их и сделают дорогу хотя бы в 2019 году. Мы же, в свою очередь, будем следить за развитием событий.