Пензенские саблисты сражаются за победу в турнире «Сурские клинки»

Во дворце единоборств «Воейков» Пензы стартовал турнир «Сурские клинки» (0+). В нем принимают участие около 60 юных саблистов, причем для некоторых ребят - это первые соревнования всероссийского уровня.

Выходя на дорожку, спортсмены остаются один на один. Как и в любом честном поединке, все решает лишь мастерство. Победа достается тому, кто первым нанесет 12 точных ударов оппоненту. Однако фразы поединка редко затягиваются надолго. Как правило, спортсмены по команде судьи бросаются на встречу и стараются первым же ударом попасть в цель. Порой спортсменам все-таки приходится отступать, но и за этим может скрываться тактическая задумка.

«Контратака - это такой прием, который делается в тех случаях, когда вы идете назад, когда уже делать нечего. В безвыходной ситуации можно рискнуть, провести парад-рипост либо контратаку. Это сложные приемы, которые отрабатываются целыми годами. Главное - думать головой и слушать тренера», - сказал участник турнира «Сурские клинки» Кирилл Суханов.

Побороться за победу приехали около 60 спортсменов. Они представляют регионы Поволжья, а также Челябинск, Крым и Ярославль. Сражаются юные фехтовальщики на саблях. По словам специалистов, в этой дисциплине разрешены колющие и рубящие удары. Зоной поражения становятся руки, торс и голова. Важным условием для спортсменов является то, что при движении им нельзя скрещивать ноги, иначе это может повлечь за собой штрафные баллы.

«Развивается честность поединка, благородство. Это же изначально дворянский вид спорта, поэтому стараемся прививать ребятам соответствующие качества. Очень много групп мышц работает: ноги, руки и спина», - рассказал судья международной категории Николай Хозин.

Юношеский турнир по фехтованию «Сурские клинки» продлится два дня (0+). Победители во всех возрастных категориях станут известны 5 июня.