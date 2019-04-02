Пензенские саблисты сражаются за награды открытого первенства ПФО

В Пензе стартовало открытое первенство Приволжского федерального округа по фехтованию (0+). Соревнования проходят во дворце единоборств «Воейков». В течение четырех дней за медали турнира будут бороться 350 спортсменов из десяти регионов страны.

Спортсмены называют этот вид спорта быстрыми шахматами, потому что в фехтовании необходимо мгновенно принимать решение и действовать. Вот и на первом открытом первенстве Приволжского федерального округа времени на раздумья никто не дает: промедление может стоить победы.

«Прежде всего, обращаем внимание на табло. Если судить по участникам, то важна скорость, если ты быстрее ударишь, то тебе засчитают очко. Часто бывают ошибки, спортсмены задерживаются, поэтому могут пропустить атаку соперника», - рассказала судья соревнований Милена Сергеева.

На протяжении всего боя фехтовальщики находятся под напряжением, причем не только эмоциональным. На ребятах - костюмы из электропроводящего материала. Дорожка под ногами - из специального материала, и также подключена к сети. Все это помогает точнее регистрировать уколы и удары, нанесенные фехтовальщиками.

«Чтобы победить, нужно, во-первых, зажечь свою лампочку. Еще существует несколько приемов: можно брать защиту или проваливать соперника», - объяснил участник соревнований из Нижегородской области Михаил Кулагин.

В состязаниях принимают участие юноши, юниоры и взрослые. Свои навыки и умения участники этих соревнований показывают пока только в дисциплине «сабля».

«В России большая проблема с тренерами в других дисциплинах, поэтому не приходится выбирать, развиваем те, которым есть, кому учить», - сказал президент федерации по фехтованию Пензенской области Игорь Сергеев.

Состязания продлятся до 5 апреля (0+). В финальный день ребята, которые займут призовые места, получат медали, дипломы и памятные подарки.