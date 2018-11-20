Пензенские рыбаки вышли на неокрепший лед

Сотрудники МЧС вышли на лед. Они рассказали детям, любителям зимней рыбалки и фигурного катания об основных правилах на замерзших водоемах.

В рамках очередного рейда сотрудники МЧС посетили еще не окрепший лед у городской больницы №6. На этот раз там было немноголюдно - лишь один любитель кататься на коньках. О правилах безопасности обязаны уведомить всех.

Куда более скептически к правилам безопасности, как показывает практика, относятся любители зимней рыбалки. Для них существуют давно известные способы спасения: любые железные предметы, которыми можно зацепиться за края ледяной ямы в случае провала под лед, и самое надежное: веревка и человек, готовый прийти на помощь.

На водоеме возле трассы М5 - настоящий ажиотаж - больше 20 рыбаков, причем за крупной рыбой большинство из них решаются пройти к центру водоема. Стопроцентную гарантию того, что в случае экстренной ситуации человек останется жив, дает разве что спасательный жилет. Кстати, его удалось заметить лишь на одном любителе зимней ловли.

Среди правил, которые стоит помнить рыбакам, также само расположение лунок. Их не следует делать вблизи друг от друга. Специалисты замечают, что перепады погоды и снежный покров могут сделать лед неоднородным по структуре, а значит - ненадежным.

«2018 год пока без происшествий, в декабре 2017-го погиб один рыбак, провалился под лед. Это большая беда, поэтому мы предупреждаем людей, чтобы они ни в коем случае не выходили на замерзшую поверхность в состоянии алкогольного опьянения», - призвал заместитель начальника отдела ГУ МЧС России по Пензенской области Марат Мурсяев.

Завершающий штрих рейда - предупреждающие таблички. Их закрепили у каждого водоема - это в знак того, что сезон обманчиво надежного льда открыт.