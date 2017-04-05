Пензенские рыбаки продолжают выходить на тающий лед

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05 апреля 2017, 19:05Общество
Для спасателей, следящих за ситуацией на воде, наступила сложная пора. В ближайшие дни в Пензе температура воздуха даже ночью не будет опускаться ниже нуля градусов.
Такой прогноз не пугает пензенских рыбаков. Любители зимней ловли продолжают выходить на лед, чем беспокоят сотрудников МЧС. По словам специалистов, с приходом тепла даже толстый лед стал рыхлым и непрочным, поэтому может не выдержать веса человека.
«Уважаемые любители рыбной ловли, просим вас воздержаться от выхода на водоемы до полной очистки ото льда во избежание несчастных случаев, берегите себя и своих близких», - сказал заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГИМС ГУ МЧС по Пензенской области Марат Мурсяев.
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