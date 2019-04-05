Пензенские росгвардейцы выявили лучшего пловца

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05 апреля 2019, 19:36Спорт
В Пензе состоялись соревнования по плаванию среди сотрудников Росгвардии. Состязания проходили в открытом бассейне училища олимпийского резерва в Ахунах. В них участвовали сотрудники ОМОНа, СОБРа, вневедомственной охраны и других подразделений управления.
В соревнованиях по плаванию участвовали и сотрудники, и сотрудницы управления Росгвардии. У последних к этому виду спорта отношение давно не любительское, а профессиональное.
«Хожу в бассейн, плаваю, три раза в неделю, выполняю норматив КМС», - рассказала военнослужащая территориального управления Росгвардии по Пензенской области Елена Дорофеева.
ОМОН, СОБР, вневедомственная охрана и другие. В заплывах участвовали около 30 представителей войск национальной гвардии. Они состязались практически во всех имеющихся дисциплинах: плыли баттерфляем, брассом, вольным стилем и на спине. Их результаты пошли как в личный, так и в общекомандный зачет.
«Наиболее сложным этапом стала смешанная эстафета. Участники соревнований выступали на пяти дистанциях. Хочется отметить хорошую подготовку всех сотрудников», - сказал помощник начальника группы профессиональной подготовки управления Росгвардии по Пензенской области Денис Хакимов.
Судьи присудили победу команде ОМОНа. Пловцы, показавшие лучшие результаты, будут готовиться к соревнованиям более высокого уровня - чемпионату Приволжского федерального округа среди войск национальной гвардии, который пройдет в Нижнем Новгороде (0+).
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