Пензенские росгвардейцы выявили лучшего пловца

В Пензе состоялись соревнования по плаванию среди сотрудников Росгвардии. Состязания проходили в открытом бассейне училища олимпийского резерва в Ахунах. В них участвовали сотрудники ОМОНа, СОБРа, вневедомственной охраны и других подразделений управления.

В соревнованиях по плаванию участвовали и сотрудники, и сотрудницы управления Росгвардии. У последних к этому виду спорта отношение давно не любительское, а профессиональное.

«Хожу в бассейн, плаваю, три раза в неделю, выполняю норматив КМС», - рассказала военнослужащая территориального управления Росгвардии по Пензенской области Елена Дорофеева.

ОМОН, СОБР, вневедомственная охрана и другие. В заплывах участвовали около 30 представителей войск национальной гвардии. Они состязались практически во всех имеющихся дисциплинах: плыли баттерфляем, брассом, вольным стилем и на спине. Их результаты пошли как в личный, так и в общекомандный зачет.

«Наиболее сложным этапом стала смешанная эстафета. Участники соревнований выступали на пяти дистанциях. Хочется отметить хорошую подготовку всех сотрудников», - сказал помощник начальника группы профессиональной подготовки управления Росгвардии по Пензенской области Денис Хакимов.

Судьи присудили победу команде ОМОНа. Пловцы, показавшие лучшие результаты, будут готовиться к соревнованиям более высокого уровня - чемпионату Приволжского федерального округа среди войск национальной гвардии, который пройдет в Нижнем Новгороде (0+).