03 сентября 2019, 13:36Общество

Пензенские росгвардейцы выпустили памятный ролик о трагедии в Беслане

Сотрудники пензенского отделения Росгвардии сняли видеоролик ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом (18+).

Видеозапись посвящена памяти трагедии жертв Беслана, которая произошла в сентябре 2004 года.

В пресс-службе регионального управления Росгвардии пояснили, что в основу ролика заложены кадры, снятые в Беслане зимой 2019 года: мемориальное кладбище «Город ангелов», памятник «Древо скорби» – четыре матери, отпускающие в небо, как птиц, души погибших детей и разрушенный спортивный зал, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://youtu.be/7SpoKtvlIxE
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