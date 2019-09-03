Пензенские росгвардейцы выпустили памятный ролик о трагедии в Беслане

Сотрудники пензенского отделения Росгвардии сняли видеоролик ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом (18+).

Видеозапись посвящена памяти трагедии жертв Беслана, которая произошла в сентябре 2004 года.

В пресс-службе регионального управления Росгвардии пояснили, что в основу ролика заложены кадры, снятые в Беслане зимой 2019 года: мемориальное кладбище «Город ангелов», памятник «Древо скорби» – четыре матери, отпускающие в небо, как птиц, души погибших детей и разрушенный спортивный зал, пишет ИА «Пенза-Пресс».