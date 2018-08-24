Пензенские росгвардейцы вернулись из трехмесячной командировки

Сотрудники спецподразделений пензенского управления Росгвардии вернулись из командировки на Северный Кавказ. К моменту прибытия автобуса на плацу бойцов уже ждали родственники.

Автобус с 30 пензенцами, имена которых нельзя называть, прибыл заметно раньше обычного. Но, несмотря на это, на плацу было уже многолюдно. Своих защитников пришли встретить родители, жены и маленькие, но повзрослевшие на три месяца дети. Юлия с дочкой на время командировки мужа уезжали к бабушке в деревню.

«На связь выходил радостный, ждал, когда появится свободная минутка, чтобы пообщаться с ребенком, но особо ничего не рассказывал», - сказала она.

По прибытии в расположение - необходимое построение. К бойцам спецподразделений обратился временно исполняющий обязанности начальника регионального управления Росгвардии Сергей Прозоров.

Сотрудники СОБРа и ОМОНа 90 суток находились в Республиках Ингушетия и Дагестан. Там они охраняли особо важные объекты, обеспечивали соблюдение паспортного режима и даже участвовали в спецоперациях.

«Была встреча с оперативной группировкой. В целом руководство довольно сотрудниками спецподразделений, замечаний и происшествий не допущено. Личный состав выполнил задачу с честью и достоинством», - рассказал заместитель начальника управления Росгвардии по Пензенской области Николай Рукавишников.

Сейчас часть пензенского отряда ОМОН отправилась на новую базу на Кавказе. А у вернувшихся сотрудников впереди - несколько дней отдыха. Затем они вернутся к своим служебным обязанностям.