Пензенские росгвардейцы вернулись из командировки на ЧМ-2018

Сотрудники управления Росгвардии Пензенской области вернулись из командировки. Они помогали местной полиции обеспечивать общественный порядок во время проведения Чемпионата мира по футболу в городах-организаторах.

Они возвращаются так же, как и уезжали - в служебных «КамАЗах». Прибыв на место - построение личного состава на плацу, для того, чтобы подвести итоги командировки. Своих подчиненных приветствовал начальник управления Росгвардии по Пензенской области Игорь Белов.

«Мне очень приятно, что в течение всего периода, общаясь с командирами и руководителями, никаких нареканий и замечаний не было», - сказал он.

За качественное выполнение своих обязанностей по охране порядка в местах массового скопления людей пензенцы получили грамоты, а некоторые - очередные звания. Целый месяц, пока проходил Чемпионат мира по футболу, сотрудники ОМОНа и СОБРа Пензы помогали полиции в Саранске и Самаре. Всего в командировке было около 50 бойцов.

«За время службы не было выявлено грубых нарушений со стороны болельщиков. Сотрудники ОМОН профессионально справились со своей задачей. Нареканий на выполнение ими служебных обязанностей не поступало. Подразделение показало оперативность при выполнении задач по охране общественного порядка», - прокомментировал командир ОМОН управления Росгвардии по Пензенской области Алексей Шумилов.

После построения силовики отправились по домам, где их уже заждались родные и близкие.