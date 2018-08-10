Пензенские росгвардейцы устранили условного противника

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10 августа 2018, 19:19Общество
В Пензенском районе прошли тактико-специальные учения спецподразделения Росгвардии. Бойцы отрабатывали приемы отражения нападения на движущуюся колонну техники.
«Спецподразделения отработали в составе двух подразделений ОМОН и СОБР учебные вопросы по отражению нападения на колонну по поиску блокированию и обезвреживанию вооруженных преступников. На учениях использовали квадрокоптеры. Поставленные цели и задачи выполнены в полном объеме», - рассказал заместитель начальника управления Росгвардии по Пензенской области Николай Рукавишников.
По замыслу учений, злоумышленники ограбили оружейный магазин и скрылись в лесу вблизи Леонидовки. Для их нейтрализации в квадрат отправились бойцы ОМОНа и СОБРа. На дороге они попали в засаду, первая машина подорвалась на фугасе, был открыт шквальный огонь. Бой длился несколько минут. Правоохранители взяли ситуацию под свой контроль и начали преследование преступников. Они были заблокированы в доме и уничтожены. Отряд Росгвардии получил оценку «хорошо».
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