Пензенские росгвардейцы устранили условного противника

«Спецподразделения отработали в составе двух подразделений ОМОН и СОБР учебные вопросы по отражению нападения на колонну по поиску блокированию и обезвреживанию вооруженных преступников. На учениях использовали квадрокоптеры. Поставленные цели и задачи выполнены в полном объеме», - рассказал заместитель начальника управления Росгвардии по Пензенской области Николай Рукавишников.

По замыслу учений, злоумышленники ограбили оружейный магазин и скрылись в лесу вблизи Леонидовки. Для их нейтрализации в квадрат отправились бойцы ОМОНа и СОБРа. На дороге они попали в засаду, первая машина подорвалась на фугасе, был открыт шквальный огонь. Бой длился несколько минут. Правоохранители взяли ситуацию под свой контроль и начали преследование преступников. Они были заблокированы в доме и уничтожены. Отряд Росгвардии получил оценку «хорошо».