25 декабря 2017, 16:37Общество

Пензенские росгвардейцы уничтожили изъятые боеприпасы

Сотрудники пензенского инженерно-технического отделения ОМОНа уничтожили ранее изъятые и добровольно сданные гражданами боеприпасы и взрывчатые вещества.

По данным пресс-службы регионального управления Росгвардии, плановое уничтожение боеприпасов производится ежегодно, для этого создается специальная комиссия.

«Взрывоопасные предметы уничтожаются путем подрыва на полигоне одной из войсковых частей Росгвардии в Пензенской области», - сказал офицер ОМОНа, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: фото предоставлено пресс-службой управления Росгвардии по Пензенской области

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