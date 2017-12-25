Пензенские росгвардейцы уничтожили изъятые боеприпасы

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25 декабря 2017, 16:37Общество
Сотрудники пензенского инженерно-технического отделения ОМОНа уничтожили ранее изъятые и добровольно сданные гражданами боеприпасы и взрывчатые вещества.
По данным пресс-службы регионального управления Росгвардии, плановое уничтожение боеприпасов производится ежегодно, для этого создается специальная комиссия.
«Взрывоопасные предметы уничтожаются путем подрыва на полигоне одной из войсковых частей Росгвардии в Пензенской области», - сказал офицер ОМОНа, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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