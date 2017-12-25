25 декабря 2017, 16:37Общество Пензенские росгвардейцы уничтожили изъятые боеприпасы Сотрудники пензенского инженерно-технического отделения ОМОНа уничтожили ранее изъятые и добровольно сданные гражданами боеприпасы и взрывчатые вещества.

По данным пресс-службы регионального управления Росгвардии, плановое уничтожение боеприпасов производится ежегодно, для этого создается специальная комиссия.

«Взрывоопасные предметы уничтожаются путем подрыва на полигоне одной из войсковых частей Росгвардии в Пензенской области», - сказал офицер ОМОНа, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

просмотров 61

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Источник фотографии: фото предоставлено пресс-службой управления Росгвардии по Пензенской области

Новости по теме: