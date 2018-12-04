Пензенские росгвардейцы проверили работу частной охраны

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
04 декабря 2018, 19:03Общество
Сотрудники управления Росгвардии Пензенской области проверили, насколько охранники частых организаций готовы нести службу в местах с массовым скоплением людей.
В защищенности одного из торговых центров росгвардейцам не пришлось сомневаться. Все сотрудники частной организации, которые несут там службу, имеют удостоверение охранника, личную карточку и ознакомлены с правилами поведения на объекте. Однако нередко в результате внезапной проверки выясняется нарушение.
На другом объекте мужчина охраняет административное здание, но не знал, что нарушает закон. За это инспекторы составили на него административный протокол. Впрочем, охранник, который не был устроен официально, с ним согласился.
«После рассмотрения данного материала будет вынесено постановление, по результатам которого на данного гражданина наложат административный арест на сумму от полутора тысяч рублей», - прокомментировала инспектор отделения лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Пензенской области Мария Макарова.
Особенно требовательными к наведению порядка в сфере услуг безопасности сотрудники Росгвардии будут в преддверии новогодних праздников. В это время основной упор будет сделан на антитеррористическую защищенность зданий, в которых не последнюю роль играет охрана.
04 декабря 2018, 19:37Пензенцы назвали заливаемый на Фонтанной площади каток травмоопасным
04 декабря 2018, 19:29В Кузнецке впервые прошла акция «Щедрый вторник»
04 декабря 2018, 19:26В Пензе обсудили новые методы инсулинотерапии
04 декабря 2018, 19:18Псу Дункану, которому кинули петарду в рот, нашли хозяев
04 декабря 2018, 19:12Пензенские школьники написали олимпиаду по экономике
04 декабря 2018, 19:07Фестивалю «Пенза - сердце мастерства» пришлось сменить место проведения
04 декабря 2018, 19:03Пензенские росгвардейцы проверили работу частной охраны
04 декабря 2018, 17:59В платежках пензенцев появится новая строка