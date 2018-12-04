Пензенские росгвардейцы проверили работу частной охраны

В защищенности одного из торговых центров росгвардейцам не пришлось сомневаться. Все сотрудники частной организации, которые несут там службу, имеют удостоверение охранника, личную карточку и ознакомлены с правилами поведения на объекте. Однако нередко в результате внезапной проверки выясняется нарушение.

На другом объекте мужчина охраняет административное здание, но не знал, что нарушает закон. За это инспекторы составили на него административный протокол. Впрочем, охранник, который не был устроен официально, с ним согласился.

«После рассмотрения данного материала будет вынесено постановление, по результатам которого на данного гражданина наложат административный арест на сумму от полутора тысяч рублей», - прокомментировала инспектор отделения лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Пензенской области Мария Макарова.

Особенно требовательными к наведению порядка в сфере услуг безопасности сотрудники Росгвардии будут в преддверии новогодних праздников. В это время основной упор будет сделан на антитеррористическую защищенность зданий, в которых не последнюю роль играет охрана.