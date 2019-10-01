Пензенские росгвардейцы провели фестиваль «Безопасный город»

1 октября в рамках регионального этапа Всероссийского фестиваля «Безопасный город» сотрудники Росгвардии провели для жителей Пензенской области мероприятие, где каждый мог примерить на себя бронежилет и подержать в руках образцы оружия.

На площади перед пензенским «Многофункциональным молодежным центром» оркестр воинской части Приволжского округа Росгвардии города Заречный исполнил для гостей мелодии известных маршей и музыку военных лет, а артисты управления культуры порадовали пришедших патриотическими песнями.

С приветственным словом обратился начальник управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области Николай Сармин. Он подчеркнул, подобные встречи – прекрасная возможность для граждан получить от специалистов ведомства консультации и советы по актуальным вопросам, связанным с деятельностью федеральной службы.

«Важно расширять форматы непосредственного общения граждан и наших сотрудников, формировать доверительные, партнерские взаимоотношения, построенные на принципах равенства и уважения личности», – цитирует пресс-служба Росгвардии заместителя начальника управления Росгвардии по Пензенской области полковника полиции Николая Рукавишникова.

На одной из секций фестиваля «Безопасный город» сотрудники группы задержания вневедомственной охраны продемонстрировали служебные автомобили, рассказали, чем они оснащены для задержания правонарушителей. Изучить спецтехнику можно было не только снаружи, но и внутри. Особый интерес вызвала машина «Тигр».

Навыки владения оружием и рукопашным боем продемонстрировал отряд мобильного особого назначения. Процесс задержания правонарушителя показала кинологическая группа из города Заречный. Также на фестивале каждый участник мог примерить на себя защитный шлем и бронежилет спецназа и посоревноваться в неполной сборке-разборке автомата Калашникова.

«Во время работы фестиваля все желающие могли проконсультироваться по вопросам поступления на службу в Росгвардию, получить необходимую информацию о современных технических средствах охраны квартир и частных домовладений. Сотрудники лицензионно-разрешительной работы рассказали о порядке получения лицензии на хранение и ношение оружия», – сообщили в пресс-службе региональной Росгвардии.

В завершении мероприятия всех желающих угостили солдатской кашей и горячим чаем, приготовленными военными поварами на полевой кухне, пишет ИА «Пенза-Пресс».