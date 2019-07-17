Пензенские росгвардейцы помогли найти пропавшую девочку

В Пензе сотрудники Росгвардии помогли найти маленькую девочку, которую мама буквально на пару минут оставила без внимания на детской площадке. Женщину охватил ужас: рядом - река и последствия могли быть непредсказуемые, но стражи порядка в нужный момент оказались неподалеку.

Рядовое патрулирование улиц Железнодорожного района Пензы обернулось для сотрудников Росгвардии поисками человека. За помощью к стражам порядка обратилась молодая мать. Она пояснила, что у нее пропала дочь. Самостоятельные поиски ребенка не привели к результату.

«Она рассказала, что ее дочь некоторое время назад играла во дворе частного дома с соседскими детьми. Женщина зашла в помещение буквально на две минуты, а по возвращении увидела, что ребенок пропал. Выслушав гражданку, чтобы не терять время, сотрудники Росгвардии посадили ее в автомобиль и приступили к поиску», - прокомментировал старший группы задержания ОВО войск национальной гвардии РФ по Пензе Иван Фомин.

Недолго думая, стражи порядка отправились обследовать берег Суры - река протекает вблизи дома пропавшей девочки. Осмотрев прилегающую территорию и дворы, они вышли на асфальтированную площадку вблизи подвесного моста и заметили маленькую девочку. Ребенок сидел на берегу, бросая камешки в воду.

В таких случаях, признаются сотрудники Росгвардии, счет идет не на дни и даже не на часы. Находясь на берегу Суры девочка могла всего за пару минут пораниться о разбросанный мусор, съесть плоды дикой яблони и отравиться, и, самое страшное, - упасть в воду и захлебнуться.

Сотрудники Росгвардии предупреждают: если вы увидели безнадзорно блуждающего ребенка, или у вас или ваших близких он пропал, сразу же обращайтесь по телефону 102.