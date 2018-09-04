Пензенские росгвардейцы обезвредили снаряд времен войны

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
04 сентября 2018, 19:07Происшествия
Взрывотехники пензенского ОМОНа обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны. Предмет, похожий на мину, обнаружили местные жители в районе села Чемодановки Пензенской области.
Насколько может быть опасен этот ржавый кусок металла, пензенцы и не подозревали, когда обнаружили его на чемодановском кладбище. Местные сразу же обратились в правоохранительные органы - и не зря. Дело в том, что в военные годы на пензенских предприятиях производились боеприпасы для Красной армии. Там же их и испытывали, поэтому их часто находят в окрестностях города.
«В дежурную часть ОМОНа поступило сообщение об обнаружении на территории кладбища подозрительного предмета со следами коррозии. Сотрудники выехали на место происшествия незамедлительно», - сказал врио командира ОМОН управления Росгвардии по Пензенской области Михаил Коршунов.
Территорию вокруг предмета, похожего на артиллерийский снаряд оцепили полицейские. На месте работала и оперативная группа городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Взрывотехники Росгвардии обследовали подозрительную находку.
Главная задача, которая стояла перед сотрудниками ведомств, - обеспечить безопасность. При работе с боеприпасами велика вероятность, что осколочный снаряд может сдетонировать в любой момент. Чтобы подорвать боеприпас накладным зарядом, бойцы ОМОНа подготовили специальную площадку.
По завершении операции сотрудники Росгвардии отметили, что ликвидация снаряда прошла успешно.
04 сентября 2018, 19:59Пензенские силовики подвели итоги акции «Помоги пойти учиться»
04 сентября 2018, 19:57В Пензе женщина пошла на преступление, чтобы собрать ребенка в школу
04 сентября 2018, 19:52Пензенские полицейские соревновались в стрельбе из пистолета Макарова
04 сентября 2018, 19:49Пензячка спасла мужчину от покупки телефона-болванки
04 сентября 2018, 19:47На улице Совхоз-техникум загорелись дачи
04 сентября 2018, 19:44Жители Бессоновки превращают поля в свалки
04 сентября 2018, 19:42В Пензе анонсировали программу Купринского литературного праздника
04 сентября 2018, 19:37В гимназии №13 поддержали акцию «Дети вместо цветов»