Пензенские росгвардейцы обезвредили снаряд времен войны

Насколько может быть опасен этот ржавый кусок металла, пензенцы и не подозревали, когда обнаружили его на чемодановском кладбище. Местные сразу же обратились в правоохранительные органы - и не зря. Дело в том, что в военные годы на пензенских предприятиях производились боеприпасы для Красной армии. Там же их и испытывали, поэтому их часто находят в окрестностях города.

«В дежурную часть ОМОНа поступило сообщение об обнаружении на территории кладбища подозрительного предмета со следами коррозии. Сотрудники выехали на место происшествия незамедлительно», - сказал врио командира ОМОН управления Росгвардии по Пензенской области Михаил Коршунов.

Территорию вокруг предмета, похожего на артиллерийский снаряд оцепили полицейские. На месте работала и оперативная группа городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Взрывотехники Росгвардии обследовали подозрительную находку.

Главная задача, которая стояла перед сотрудниками ведомств, - обеспечить безопасность. При работе с боеприпасами велика вероятность, что осколочный снаряд может сдетонировать в любой момент. Чтобы подорвать боеприпас накладным зарядом, бойцы ОМОНа подготовили специальную площадку.

По завершении операции сотрудники Росгвардии отметили, что ликвидация снаряда прошла успешно.