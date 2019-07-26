Пензенские росгвардейцы ликвидировали группу условных бандитов

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26 июля 2019, 19:42Общество
Пензенские сотрудники Росгвардии прошли проверку на готовность к противодействию терроризму. Отряды ОМОНа и СОБРа отработали навыки взаимодействия во время учений по блокировке и ликвидации бандитов.
Отрабатывать слаженность действий на случай резкого осложнения оперативной обстановки отправились более 100 сотрудников и военнослужащих. Для этого использовали более 20 единиц спецтехники, включая современные комплексы связи и разведки. Главной задачей было - разыскать и обезвредить условных террористов, которые спрятались в лесу.
«Необходимо скрытно добраться из точки А в точки Б и занять боевую позицию», - рассказал боец ОМОН УФСВНГ РФ по Пензенской области Алексей.
Со временем группу противника обнаружили, она забаррикадировалась в здании. Предложение сдаться добровольно было проигнорировано. Силовики пошли на штурм. Во время боя один из сотрудников получил ранение и был эвакуирован в безопасное место.
Перед отправкой в лечебницу ему оказали первую медицинскую помощь. Врач группы медобеспечения справился с задачей остановить кровотечение меньше чем за минуту.
«У бойца зафиксировано огнестрельное ранение нижней трети бедра с захватом коленного сустава, был наложен кровоостанавливающий жгут», - рассказал старший врач группы медицинского обеспечения УФСВНГ РФ по Пензенской области Андрей Чиж.
«Данное мероприятие повышает уровень сотрудника как в мирное время, так и в боевых действиях. Занятие провели, считаю, успешно, люди получили определенный опыт», - сказал заместитель командира ОМОН УФСВНГ РФ по Пензенской области Михаил Коршунов.
Результатом скоротечного боя стала полная ликвидация всей бандгруппы. По итогам занятий отряды ОМОНа и СОБРа получили оценку «удовлетворительно».
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