Пензенские роллеры завоевали 16 медалей этапа Кубка России

В Пензе прошел этап Кубка России по роллер-спорту. Участники турнира соревновались в семи дисциплинах в трех возрастных группах. Впервые роллеры прыгали с трамплинов. Такой дисциплины на пензенских соревнованиях еще не было.

На соревнованиях в Пензе хай-джамп и стайл-джамп - прыжки с трамплина - прошли впервые. Вообще же этап кубка России по роллер-спорту областном центре проходит во второй раз. И сотни участников для индивидуального вида спорта - значительный показатель.

«Это рейтинговые соревнования, в которые, в том числе, входят показатели мировой слаломной серии, поэтому все серьезно. В 2018 году приехали участники более чем из десяти городов страны», - рассказала президент федерации роллер-спорта Пензенской области Ольга Приписанцева.

По внешним признакам участники турнира далеки от общепринятых стандартов того, как спортсмены выглядят перед стартами. Они расслабленны, сохраняют чувство юмора. Сами роллеры объясняют это тем, что для них это скорее образ жизни. А любимые дисциплины - выражение внутренней свободы.

«Хочу поучаствовать во всех дисциплинах. Сейчас вхожу в топ-10 российского рейтинга по фристайл-слалому», - сказал участник соревнований из Ярославля Роман Ростовцев.

«Специализируюсь на слаломе под музыку и костюмами, хореографией. Нравится выкатывать сильные элементы, занимать благодаря этому призовые места», - рассказала участница соревнований Александра Жулимова.

Своим коньком они показывают импровизацию, ей находится место и в батлах, где смысл как раз в том, что все можно изменить в одну секунду и в строгой откатке элементов. Участников разделили на три категории: взрослые, юниоры и дети.

На этом этапе Кубка России пензенские роллеры взяли 16 медалей. Трое наших спортсменов вошли в десятку лучших по стране в дисциплинах прыжки в высоту и слайды. Сами участники признаются, что из каждого выступления они стараются сделать законченное художественное произведение, поэтому в планах у пензенской федерации роллер-спорта - уже в 2018-м начать обучение ребят фигурному катанию на роликах.