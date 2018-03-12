Пензенские робототехники победили во всероссийском фестивале

В Москве прошел всероссийский молодежный робототехнический фестиваль «Робофест-2018». В нем приняла участие команда из Пензы.

Всего мероприятие собрало 1800 команд, 7500 человек из 74 регионов России, а также Казахстана, Узбекистана и Белоруссии.

Пензенскую область представляли победители регионального этапа фестиваля. Ими стали воспитанники областного центра развития творчества детей и юношества, лицея № 73 и гимназии №53 города Пензы, школы № 1 поселка Колышлей, ЦМИТов «Вектор» и «Шаг в будущее». Юные робототехники приняли участие в семи номинациях.

По итогам фестиваля ученики лицея №73 заняли первое место в категории «Инженерный проект: Агропромышленный комплекс», воспитанники ЦМИТ «Вектор» взяли номинацию «Стремление к знаниям» в категории Jr.FLL, сообщает пресс-служба областного минобра, пишет ИА «Пенза-Пресс».