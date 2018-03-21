Пензенские ресурсники ужесточат меры для борьбы с должниками

На пензенских управляющих компаниях, которые не перечисляют деньги ресурсоснабжающим организациям, висят долги в несколько десятков миллионов рублей. Управляйки кивают на нерадивых жильцов, которые должны в свою очередь им. Разобраться в образовавшейся проблеме вызвали всех участников возникшей финансовой ситуации в Госжилстройтехинспекцию Пензенской области.

Ответы на извечные вопросы искали участники совещания посвященного задолженностям пензенских управляющих компаний. По словам начальника Госжилстройтехинспекции Инны Левченко за 2017 год и почти три месяца 2018-го по обращениям ресурсоснабжающих компаний было проведено 90 проверок, которые касались своевременности и размеров платежей за коммунальные услуги.

«Было выдано 35 предписаний. Из них 18 касались ведения претензионной и исковой работы в отношении лиц не исполнивших обязанности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Из 18 было исполнено 17. За данный период управляющими компаниями было направлено 527 претензий собственникам помещений по неуплате задолженностей, подано 300 заявлений о выдаче судебного приказа, и подано 300 исков в суды общей юрисдикции», - рассказала начальник Госжилстройтехинспекции Пензенской области Инна Левченко.

Сумма исковых приказов составила около 15 миллионов рублей, однако судебные приставы смогли получить от должников только 760 тысяч. Что касается управляющих компаний, то там суммы еще больше. Так, например, 13 организаций должны Горводоканалу 55,5 миллионов рублей. Из них 36 миллионов уже просрочены. По словам гендиректора ресурсной компании, финансовые проблемы возникли с октября 2017 года, когда после смены собственника в управляйке были изменены условия договоров.

«В 2017-м с этими управляющими компаниями работали по договорам-уступки, таким образом их задолженность была минимальная, так как весь долг населения за поставленное услуги - водоснабжение, водоотведение эти компании переуступали Горводоканалу, который уже сам занимался вопросами взыскания», - прокомментировал генеральный директор Горводоканала Александр Авдеев.

«Мы обращались в руководство Горводоканала и никаких решений не нашли. Как в новой ситуации производить переуступку дебиторской задолженности жителей? Поэтому ситуация и сложилась в 36 миллионов. Фактически вся эта сумма это задолженность жителей перед управляющей компанией за холодную воду и водоотведение», - сказал представитель управляющей компании Андрей Полканов.

По словам ресурсников они будут применять самые жесткие меры для борьбы с должниками, вплоть до обращения в правоохранительные органы.