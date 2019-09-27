Пензенские регбисты взяли «бронзу» на международном турнире в Париже

Еще неделю назад они громили своих сверстников из других стран на французских регбийных полях, а сейчас вместе с дублирующим составом «Локомотива» готовятся к предстоящим играм. Парижский «Турнир столиц» по регби-7 для воспитанников пензенской школы стал первым международным опытом. По словам спортсменов, пара дней у них ушла на акклиматизацию, но к первому матчу новая обстановка их уже никак не отвлекала. Все были сконцентрированы на игре, тем более что среди соперников были воспитанники лучших академий мира.

«Участники сборной Франции очень хорошо чувствуют игру, борются, бегут, подкидывают, ловят, из-за этого у них складывается хорошая команда. Не было чувства эйфории, что мы первый раз в Европе. Конечно, немного заметна разница с Россией, но я думаю, что окрестности там плюс-минус одинаковые», - рассказал игрок РК «Локомотив-Пенза» Иван Бачурин.

Начался турнир для пензенских мальчишек неудачно. На старте группового этапа они потерпели два поражения от сверстников из Франции и Германии. Однако игроки «Локомотива» быстро пришли в себя и в двух оставшихся матчах разгромили аргентинцев и бельгийцев, при этом не позволив оппонентам набрать ни одного очка. В полуфинале «железнодорожники» уступили все тем же французам. За третье место пензенцы сражались с воспитанниками немецкой школы регби и оказались сильнее - 33:7.

«Ожидать результат можно было только после нескольких матчей. Понимали, что мы - очень хорошая команда в России, но не представляли, с кем будем играть. Уровень тех сборных был вообще неизвестен. Прогнозировать было сложно. Отыграв два-три матча, мы поняли, в каком состоянии находимся, и можно было предположить, что займем призовое место», - сказал тренер РК «Локомотив-Пенза» Сергей Колосов.

Теперь юным воспитанникам пензенской команды необходимо быстро перестроиться с регби-7 на «пятнашку». Уже в начале октября они выступят на всероссийском турнире, который пройдет в Анапе (0+).