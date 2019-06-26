Пензенские регбисты победили на всероссийских соревнованиях

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26 июня 2019, 16:36Спорт
В Нижнем Новгороде прошли всероссийские соревнования по регби среди юношей. Победу одержали пензенцы.
Соревнования проходили в несколько туров, в них участвовали 10 команд из разных регионов страны.
«Команда Пензенской области показала высокое спортивное мастерство на протяжении всего турнира, уверенно дойдя до финального матча. Разница игровых очков по итогам пяти встреч составила 363:14 в пользу сборной», - сообщили в пресс-службе горадминистрации.
В финале пензенцы встретились с молодежкой «Красного Яра». Наши спортсмены выиграли с большим преимуществом – 53:24, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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