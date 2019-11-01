Пензенские регбисты отправляются в отпуск

«Локомотив-Пенза» досрочно завершил сезон в чемпионате России из-за того, что «Булава» из Таганрога не приехала в Пензу. Вместо этого руководство «железнодорожников» решило провести фестиваль регби, главной частью которого стал товарищеский матч с участием игроков основной команды и дублирующего состава.

Игроки «Локомотива-Пензы» не часто сходятся на поле друг против друга, однако, это исключительный случай. Таким необычным матчем они завершили соревновательный сезон. Заключительной игрой для «железнодорожников» должна была стать встреча с «Булавой» за седьмое место чемпионата России. Однако. команда из Таганрога в Пензу не приехала.

«Чтобы закончить сезон на хорошей ноте, мы решили провести небольшой праздник, как закрытие сезона, поиграть с молодыми. На поле вышел даже главный тренер нашей команды», - сказал генеральный директор РК «Локомотив-Пенза» Игорь Бармапов.

Игра получилась непростой. В дело вмешалась погода - пришлось играть на заснеженном газоне. Изменили и правила: вместо двух таймов по 40 минут играли три по 20. Игроки «Локомотива-Пензы» были только рады еще раз выйти на поле, ведь в ближайшие месяцы это их последняя возможность сыграть перед своими болельщиками.

«Здорово поиграть, тем более что это выставочный матч для популяризации регби. Сезон получился разным. Выполнили основную задачу - взяли чемпионство по регби-7, по олимпийской дисциплине. Планировали по классическому регби войти в пятерку, но не получилось. Мы заняли седьмое место. Есть тому ряд причин. В целом, ставим себе оценку «удовлетворительно» за этот сезон», - отметил главный тренер РК «Локомотив-Пенза» Александр Янюшкин.

«Если говорить о целом сезоне, то я считаю, что для первого года он был достаточно хороший. Мы навязали игру всем грандам. Победили «ВВА-Подмосковье» - многократного чемпиона и призера», - поделился игрок РК «Локомотив-Пенза» Владислав Перестяк.

Теперь игроки «Локомотива-Пензы» уйдут в отпуск, после чего их ждет необычный сезон. Он станет переходным на систему «осень-весна» и продлится почти полтора года.