Пензенские регбисты готовятся к встрече с новокузнецким «Металлургом»

Новоиспеченные чемпионы страны игроки клуба «Локомотив-Пенза» готовятся к следующему матчу в рамках чемпионата России (0+) по регби-15. Дружина Александра Янюшкина на выезде сыграет с ближайшим преследователем в турнирной таблице - новокузнецким «Металлургом».

На тренировке игроки пензенского «Локомотива» вновь занимаются в одной группе. Триумфальный чемпионат России по регби-7 - уже история, а значит спортсмены, которые выступали в Красноярске, должны вновь привыкать к работе в формате регби-15. Сами «железнодорожники» говорят, что опыт помогает безболезненно переключаться с одной дисциплины на другую.

«Уже завтра переезжаем в Новокузнецк, на автобусе. Думаю, что получится перестроиться и акклиматизация не сильно нас затронет», - сказал игрок РК «Локомотив-Пенза» Александр Гудок.

23 августа пензенцев ждет игра с новокузнецким «Металлургом». Эта встреча станет для обеих команд второй в сезоне. Матч первого круга проходил в областном центре и тогда сильнее оказались «железнодорожники» - 28:17. На своем поле сибиряки постараются взять реванш. Как отмечают специалисты, в Новокузнецке непросто играть любой команде.

«Там команда атакует. Трибуны поддерживают. Естественно, будут дома показывать очень высокую самоотдачу, поэтому нам придется тяжело, но если ребята выдержат свою схему игры, заберут мяч и будут им владеть, будет результат», - рассказал тренер РК «Локомотив-Пенза» Кирилл Захаров.

Несмотря на плотный график, наши ребята принимают участие в акции «Сурский край - без наркотиков» (0+). Они стараются своим примером показать девчонкам и мальчишкам, что спорт - это правильный выбор.

«Профессиональная работа над собой и грамотный подход к делу всегда приводят к положительному результату. Регби - такой вид спорта, которым могут заниматься и мальчишки, и девчонки», - сказал президент федерации регби Пензенской области Александр Чернышков.

Акция «Сурский край - без наркотиков» проходит под эгидой прокуратуры и правительства Пензенской области и продлится до 9 сентября.