Пензенские работодатели приняли участие в семинаре по ведению бизнеса

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
26 сентября 2018, 19:29Бизнесновости
В Пензе прошел обучающий семинар для коммерсантов и работодателей. Встречу провели по инициативе Ивана Белозерцева.
Пензенским работодателям, которые пришли на обучающий семинар, предоставили возможность сравнить возможности своей компании с другими, подробнее узнать о развитии бизнеса в регионе и новых программах господдержки. Участники встречи поделились накопленным опытом, а также обсудили вопросы организации труда, применения налоговых норм.
«В 2017-м были внесены изменения, и, к сожалению, не все предприниматели знаю о том, что система значительно упростилась и что снизилась стоимость патента», - рассказал первый заместитель министра экономики Пензенской области Рауф Чакаев.
Создание комфортных условий для бизнеса - еще одна цель семинара. В ходе встречи присутствующим подробно разъяснили возможности привлечения кредитных средств. На сегодняшний день в регионе - свыше 40 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, в которых заняты порядка 130 тысяч жителей области.
«В регионе - 30 хозяйствующих субъектов, среди них есть и крупные, в которых кадровые и юридические службы работают на должном уровне, но в некоторых мелких, к сожалению, существуют пробелы знаний законодательства», - сказала заместитель министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Ольга Майорова.
Повысить уровень знаний смогли около 200 человек. Планируется, что подобные семинары в Пензе будут проходить на регулярной основе (18+).
26 сентября 2018, 19:59Полицейские вернули жителю Засечного угнанный автомобиль
26 сентября 2018, 19:57Житель Челябинска продавал пензенцам ворованный шампунь за полцены
26 сентября 2018, 19:54Жителю Каменки грозит срок за сбыт фальшивой купюры
26 сентября 2018, 19:33Агентство «Арт-гвардия» готово радовать пензенцев новыми концертами
26 сентября 2018, 19:29Пензенские работодатели приняли участие в семинаре по ведению бизнеса
26 сентября 2018, 19:21Жителей частного сектора Кузнецка призывают страховать имущество
26 сентября 2018, 19:18Пензенских школьников обучают разбираться в тонкостях бытовой экономики
26 сентября 2018, 19:07В Пензе определили лучшего бильярдиста области