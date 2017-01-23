Пензенские работники вновь поборются за автомобили

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
23 января 2017, 17:02Общество
В Пензенской области проведут конкурс «Лучший по профессии». Мероприятие в регионе состоится уже в пятый раз.
По данным пресс-службы областного минпрома, во Всероссийском конкурсе представлены пять номинаций: «Лучший пчеловод», «Лучший электромонтер по эксплуатации распределительных сетей», «Лучший сварщик», «Лучший тракторист-машинист сельскохозяйственного производства».
«Одна номинация станет новой и будет относиться к железнодорожному транспорту, в данный момент проходит ее согласование на федеральном уровне», - пояснили в ведомстве.
На региональном уровне пензенские работники будут бороться за звание лучшего в 10 номинациях, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Мероприятие намерены провести летом. Победителям и призерам вручат легковые автомобили и другие ценные призы.
23 января 2017, 20:01Под Пензой в ДТП с экскаватором погибли 2 человека
23 января 2017, 19:47Кабельский призывает поощрять сдавших нормы ГТО работников
23 января 2017, 19:23В Пензенских школьных автобусах покажут познавательные фильмы
23 января 2017, 19:19Представители Пензенской области приняли участие в съезде «Единой России»
23 января 2017, 19:15Все заболевшие гриппом пензенцы были не привиты
23 января 2017, 19:11Самокутяева избрали председателем Пензенского землячества
23 января 2017, 19:05Пензенцы в феврале получат новые квитанции за ЖКУ
23 января 2017, 17:54Зареченца подозревают в изнасиловании несовершеннолетней