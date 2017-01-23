23 января 2017, 17:02Общество Пензенские работники вновь поборются за автомобили В Пензенской области проведут конкурс «Лучший по профессии». Мероприятие в регионе состоится уже в пятый раз.

По данным пресс-службы областного минпрома, во Всероссийском конкурсе представлены пять номинаций: «Лучший пчеловод», «Лучший электромонтер по эксплуатации распределительных сетей», «Лучший сварщик», «Лучший тракторист-машинист сельскохозяйственного производства».

«Одна номинация станет новой и будет относиться к железнодорожному транспорту, в данный момент проходит ее согласование на федеральном уровне», - пояснили в ведомстве.

На региональном уровне пензенские работники будут бороться за звание лучшего в 10 номинациях, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Мероприятие намерены провести летом. Победителям и призерам вручат легковые автомобили и другие ценные призы.

Общество

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