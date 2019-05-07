Пензенцы отмечают День радио

В России свой профессиональный праздник отмечают работники радио. 7 мая 1895 года российский физик Александр Попов представил миру первый радиоприемник. В Пензе к празднику причастны сотни человек, среди которых - ведущие прямых эфиров и информационных радиопрограмм.

Поздравительные сообщения и пожелания успехов ведущим - вот чем отличался утренний эфир на радио «Экспресс» 7 мая от других дней. Своим праздничным настроением со слушателями поделились Евгений Савельев и Кирилл Чураев. За дневной эфир отвечал их коллега Илья Кокорев.

Сотни прямых эфиров, общение с тысячами людей. И так как у радио «Экспресс» - развлекательный формат, плохое настроение ведущего - совершенно не к месту. В такой ситуации верное средство - музыка.

«Вопрос - в том, как можно говорить и при этом управлять пультом, чтобы делать погромче или потише микрофон, это требует концентрации», - отметил Илья Кокорев.

В холдинге ТРК «Экспресс» есть и информационное радио. Именно туда, на «Эхо Пензы», в 2007 году попала на стажировку Ольга Григорьева. И осталась. За 12 лет практики в памяти накопилось немало курьезных случаев. Например, когда на этапе подготовки к эфиру собеседник придерживался одного мнения, а после его изменил.

«Сначала говорил, что возрастной ценз - это полная ерунда, его не нужно вводить, но затем резко поменял свою точку зрения, поэтому пришлось во время эфира переигрывать программу, все вставки, врезки, сюжеты и звонки», - рассказала она.

За почти 125 лет существования радио изменилось до неузнаваемости. Сегодня - это сложнейшая сфера человеческой деятельности, охватывающая миллионы, если не миллиарды людей. И пока человеку нужны радиоволны, праздник 7 мая из календаря никуда не денется.