Пензенские пятиклашки пишут проверочные работы по русскому языку

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26 октября 2017, 17:59Образование
26 октября более 11 тысяч пензенских пятиклассников пишут Всероссийские проверочные работы (ВПР) по русскому языку.
«Задания должны выявить уровень владения базовыми правописными и учебно-языковыми фонетическими, морфемными, морфологическими и синтаксическими умениями, а также универсальными учебными действиями», - сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.
В рамках работы школьники выполняют пять заданий: списывание текста с пропущенными буквами и знаками препинания. Кроме того, у них проверяют умение распознавать согласные звуки в слове по глухости-звонкости и мягкости-твердости, делить слова по составу и преобразовывать в графическую схему, распознавать изученные части речи в предложении, а также определять грамматическую основу предложения.
Школьники принимают участие в ВПР в школах по месту обучения, работы проводят учителя, которые работают с данным классом. На выполнение дается один урок, добавили в пресс-службе.
Напомним, ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся на региональном или школьном уровне, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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