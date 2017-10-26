26 октября 2017, 17:59Образование Пензенские пятиклашки пишут проверочные работы по русскому языку 26 октября более 11 тысяч пензенских пятиклассников пишут Всероссийские проверочные работы (ВПР) по русскому языку.

«Задания должны выявить уровень владения базовыми правописными и учебно-языковыми фонетическими, морфемными, морфологическими и синтаксическими умениями, а также универсальными учебными действиями», - сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

В рамках работы школьники выполняют пять заданий: списывание текста с пропущенными буквами и знаками препинания. Кроме того, у них проверяют умение распознавать согласные звуки в слове по глухости-звонкости и мягкости-твердости, делить слова по составу и преобразовывать в графическую схему, распознавать изученные части речи в предложении, а также определять грамматическую основу предложения.

Школьники принимают участие в ВПР в школах по месту обучения, работы проводят учителя, которые работают с данным классом. На выполнение дается один урок, добавили в пресс-службе.

Напомним, ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся на региональном или школьном уровне, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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