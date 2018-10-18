Пензенские путешественники вернулись из экспедиции в Узбекистан

Члены пензенского отделения Русского географического общества вернулись из экспедиции в Узбекистан. Делегация отправилась туда в начале октября, чтобы изучить культуру, быт и традиции русскоговорящих народов, проживающих в республике.

Узбекистан произвел на участников экспедиции колоссальное впечатление.

«Мы опросили свыше 120 респондентов из крупных городов, где сконцентрировано большое количество русскоговорящего населения: Ташкент, Бухара, Самарканд. Такой маршрут выбран неслучайно - с целью встречи с научным обществом республики», - рассказал председатель пензенского областного отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.

Этнографическая экспедиция в Узбекистан - это первый этап масштабного всероссийского проекта по изучению русскоговорящих народов, которые живут на территории постсоветского пространства Средней Азии. За две недели делегация посетила культурные центры, университеты и школы в Ташкенте, Бухаре и Самарканде, а также православные храмы.

«Мы увидели настоящий узбекский обряд. Мне кажется, что именно уважение к старшим и преданность истокам позволяет этой республике сохранить не только свои традиции, но и культуру», - отметила заслуженный работник культуры РФ Алла Тархова.

Для Ольги Ильиной и Олега Ткачева - это была непростая экспедиция. Они обе уроженки Узбекистана и долго ждали возвращения на малую Родину.

«Меня очень удивил Самарканд, так как он очень изменился, но я нашла свой родной дом, детский сад и школу, могилу деда, который похоронен на аллее Славы, навестила всех родственников», - рассказала заместитель председателя пензенского областного отделения Русского географического общества Ольга Ильина.

«Вернулся туда спустя 22 года, мне было интересно, насколько он изменился», - сказал президент медиа-клуба «45 меридиан» пензенского областного отделения Русского географического общества Олег Ткачев.

В ходе экспедиции было подписано соглашение о сотрудничестве вузов Самарканда, Такшкента и Бухары с пензенскими. Кроме того, стороны договорились о совместной работе в решении экологических проблем. Члены регионального отделения РГО собрали богатый фото- и видеоматериал, который в ближайшее время намерены продемонстрировать пензенцам (0+).