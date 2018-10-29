Пензенские путешественники готовят отчет об экспедиции в Узбекистан

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29 октября 2018, 18:17Общество
Члены пензенского отделения Русского географического общества начали аналитическую работу по результатам экспедиции в Республику Узбекистан.
Напомним, в начале октября группа исследователей в течение двух недель изучала в Узбекистане культуру, быт и традиции проживающих там русскоговорящих народов. Общественники посещали университеты, школы и православные храмы в Ташкенте, Бухаре и Самарканде. В результате опросили свыше 120 респондентов. Также в ходе экспедиции было подписано соглашение о сотрудничестве крупных вузов Узбекистана с пензенскими.
«Работа только начинается, нам предстоит подготовить аналитический отчет о состоянии русского мира в Узбекистане, потому что перепись не проводилась с момента развала Советского Союза», - рассказал председатель пензенского областного отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.
Аналитический отчет отправят в Москву, в центральное отделение РГО. До конца 2018 года в Пензе по результатам своей поездки общественники организуют большую фотовыставку под названием «Глазами соотечественников» (0+).
Узбекистан стал первым этапом масштабного международного проекта. Пензенцы продолжат изучать культуру русскоговорящих народов, проживающих на территории постсоветского пространства Средней Азии. Экспедиции в Киргизию и Казахстан планируют провести весной 2019 года (18+).
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