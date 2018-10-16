Пензенские психологи обсудили меры поддержки студентов колледжа

Пензенские психологи обсудили, с какими проблемами чаще всего сталкиваются студенты колледжей. На профессиональном языке это называется «обозначить маркеры неблагополучия».

Специалисты рассчитывают понять, как усовершенствовать в колледжах систему социально-педагогического сопровождения. Круглый стол прошел на базе областного центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Участниками форума стали педагоги-психологи из колледжей со всего региона.

«В последнее время мы часто сталкиваемся с подростковой агрессией и употреблением учащимися различных психотропных веществ, также у многих студентов наблюдается слабый самоконтроль», - рассказала специалист Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области Светлана Безрукова.

«Хочется, чтобы ребята обращались к нам за помощью, в том числе, если у них возникают проблемы с учебой. Среди проблемных подростков - сироты и трудные дети, которые состоят на учете в ПДН», - сказала педагог-психолог Пензенского колледжа пищевой промышленности и коммерции Дарья Архипова.