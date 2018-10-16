Пензенские психологи обсудили меры поддержки студентов колледжа

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16 октября 2018, 18:24Образование
Пензенские психологи обсудили, с какими проблемами чаще всего сталкиваются студенты колледжей. На профессиональном языке это называется «обозначить маркеры неблагополучия».
Специалисты рассчитывают понять, как усовершенствовать в колледжах систему социально-педагогического сопровождения. Круглый стол прошел на базе областного центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Участниками форума стали педагоги-психологи из колледжей со всего региона.
«В последнее время мы часто сталкиваемся с подростковой агрессией и употреблением учащимися различных психотропных веществ, также у многих студентов наблюдается слабый самоконтроль», - рассказала специалист Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области Светлана Безрукова.
«Хочется, чтобы ребята обращались к нам за помощью, в том числе, если у них возникают проблемы с учебой. Среди проблемных подростков - сироты и трудные дети, которые состоят на учете в ПДН», - сказала педагог-психолог Пензенского колледжа пищевой промышленности и коммерции Дарья Архипова.
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