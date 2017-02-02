Пензенские прыгуны взяли золото на Кубке России

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02 февраля 2017, 17:01Спорт
Пензенские спортсмены Илья Захаров и Евгений Кузнецов завоевали золотые медали на Кубке России по прыжкам в воду, который стартовал в Смоленске 1 февраля.
Прыгуны стали первыми в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Соревнования продлятся до 5 февраля. Спортсмены борются за победу в индивидуальных и синхронных прыжках, также проходит командное первенство.
«По итогам соревнований формируется состав сборной команды России для участия в международных соревнованиях зимне-весеннего периода серии гран-при и мировой серии, а также определится предварительный расширенный состав команды для участия в чемпионате Европы и чемпионате мира 2017 года», - пояснили в пресс-службе регионального минспорта.
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