Пензенские промышленники устроили турнир по пляжному волейболу

Многим кажется, что работа на крупном промышленном предприятии – это исключительно работа и ничего кроме. Пензенские промышленники доказывают обратное, показывая пример, как можно добавить в будни эмоции и поддерживать здоровый образ жизни.

На заводе «Пензтяжпромарматура» успели поймать уходящие солнечные дни и в течение трех недель провели соревнования по пляжному волейболу. Подобные турниры профсоюз ПТПА организует уже не первый год, и каждый раз между командами появляется настоящий соревновательный дух. В течение рабочего дня – это операторы станков с ЧПУ, инженеры, сварщики, слесари, специалисты, но на поле их объединяет одно – это настоящие спортсмены. В 2019 году победителем стала команда инженеров службы директора по производству.

«Когда мы начинали устраивать соревнования, были сомнения, а будут ли участвовать, все ли удастся. Но потом, когда в обед ребята сами приходили за мячом, устраивали тренировки, мы поняли, что все в порядке. И сейчас у нас каждый год набираются команды, в этом году, например - восемь команд, появляются новые участники, это радует!» - отметил тренер спорткомплекса Александр Фролов, пишет ИА «Пенза-Пресс».