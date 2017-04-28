Пензенские прокуроры проконсультируют бизнесменов

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01 мая 2017, 15:33Общество
Областная прокуратура приглашает представителей бизнеса. Каждый месяц ее сотрудники будут консультировать предпринимателей по вопросам, связанным с их деятельностью.
Очередной такой прием состоится 2 мая.
Вести его будут сотрудники профильных подразделений прокуратуры области, а также работники районных прокуратур, на которых возложен надзор в сфере защиты прав предпринимателей.
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