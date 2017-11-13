13 ноября 2017, 17:59Общество Пензенские прокуроры пресекли продажу поддельных полисов ОСАГО Сотрудники прокуратуры Пензенской области в ходе мониторинга Сети обнаружили сайты с распространением запрещенной информации.

Так, прокуроры Первомайского, Октябрьского, Железнодорожного Пензы, нижнеломовский межрайонный прокурор, а также прокурор Спасского района обнаружили пять сайтов, на которых была размещена информация с предложениями о продаже поддельных полисов ОСАГО.

«Чтобы пресечь незаконную деятельность, в суд направили заявления о признании информации на данных сайтах запрещенной на территории страны», - сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

В настоящее время все заявления рассмотрены и удовлетворены. Когда решения судов вступят в законную силу, сайты заблокируют, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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