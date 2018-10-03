Пензенские производители довольны урожаем

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03 октября 2018, 19:14Общество
В регионе продолжается уборочная кампания. В одном из хозяйств в Пензенском районе завершают сбор моркови, затем приступят к уборке капусты, в том числе - и цветной.
В уборке урожая пензенским овощеводам помогает техника. Морковоуборочный комбайн, продвигаясь по полю, аккуратно вытаскивает корнеплоды из земли, отделяет их от ботвы, и отправляет в кузов грузовика. Урожайностью производители довольны. В этом году она составила 650 центнеров с гектара.
«Морковку мы выращиваем, соблюдая полностью технологию. Очень большую роль играл полив, так как этот год был засушливый, температура была высокая, делали влагозарядковые поливы», - рассказал главный агроном сельскохозяйственного предприятия Александр Долгоруков.
Практически вся собранная морковь отправится на продажу. До того как ее расфасуют по мешкам, она будет храниться на складе. Зимовать в соседнем так называемом холодильнике, вместимостью в 1100 тонн, будет и семенной картофель. В 2019 году им засадят 400 гектаров.
«Семенной картофель хранится у нас в контейнерах, в данный момент работает вентиляция, она будет работать примерно две-три недели. Это называется периодом лечения для картофеля, как закончится, мы температуру понизим до 3-4 градусов и начнем хранение до следующего посевного года. Тогда вентиляция будет включаться автоматически, автомат полностью будет заведовать хранением картофеля», - сообщил Александр Долгоруков.
На полях близ Богословки выращивают весь борщевой набор - морковь, лук, свеклу, капусту, причем не только белокочанную, но и цветную. К ее уборке должны приступить в ближайшее время. За пять лет сельхозпредприятие значительно увеличило посадочные площади, со 170 гектаров до двух с лишним тысяч.
«Главное - есть резерв. В основном, в компании работают люди с близлежащих сел. Плюсов много от работы компании на нашей территории - это и рабочие места, и налогооблагаемая база», - отметил глава администрации Пензенского района Сергей Козин.
Параллельно овощеводству в хозяйстве развивают и садоводство. В этом году аграрии собрали и поместили на хранение богатый урожай яблок. Совсем скоро они вместе с морковью, капустой и свеклой, попадут на прилавки пензенских магазинов.
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