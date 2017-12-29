Пензенские приставы взыскали около полумиллиона рублей в пользу ТЭК

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
29 декабря 2017, 16:04Общество
Пензенские судебные приставы подвели итоги рейдов 2017 года по взысканию задолженности в пользу топливно-энергетического комплекса.
Всего в пользу организаций топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в этом году взыскали 474 миллиона рублей.
«В настоящее время на исполнении межрайонного отдела судебных приставов находится 910 производств о взыскании в пользу предприятий ТЭК, это на 361 исполнительное производство больше чем в прошлом году. Судебные приставы сработали лучше, чем в прошлом году, и окончили на 260 исполнительных производств больше», - сообщает пресс-служба управления ФССП по Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
29 декабря 2017, 17:58Житель Белинского: Город находится в плачевном состоянии
29 декабря 2017, 17:36Пензенские инспекторы в новогодние дни будут ловить пьяных водителей
29 декабря 2017, 17:04В Пензе губернатор торжественно вручил госнаграды и премии главы региона
29 декабря 2017, 16:37В Пензе управляйку оштрафовали за лужи в подвале дома
29 декабря 2017, 16:04Пензенские приставы взыскали около полумиллиона рублей в пользу ТЭК
29 декабря 2017, 15:34Спасатели приехали на ул. Кижеватова из-за криков в квартире
29 декабря 2017, 15:07В Пензе весной пройдет фестиваль молодежи и студентов
29 декабря 2017, 14:07Наровчатский продавец заплатит за торговлю одеждой без маркировки