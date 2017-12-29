29 декабря 2017, 16:04Общество Пензенские приставы взыскали около полумиллиона рублей в пользу ТЭК Пензенские судебные приставы подвели итоги рейдов 2017 года по взысканию задолженности в пользу топливно-энергетического комплекса.

Всего в пользу организаций топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в этом году взыскали 474 миллиона рублей.

«В настоящее время на исполнении межрайонного отдела судебных приставов находится 910 производств о взыскании в пользу предприятий ТЭК, это на 361 исполнительное производство больше чем в прошлом году. Судебные приставы сработали лучше, чем в прошлом году, и окончили на 260 исполнительных производств больше», - сообщает пресс-служба управления ФССП по Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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