Пензенские приставы устроили ловушку для должника

45-летний житель Пензенской области долгое время скрывался от уплаты долгов, но приставам удалось арестовать его имущество.

Известно, что пензенец накопил 300 тысяч рублей долгов перед физическими и юридическими лицами. Установлено, что в собственности у мужчины есть автомобиль Volkswagen Polo, который он скрывал.

Выяснилось, что должник занимается изготовлением мебели, а на заказы выезжает именно на своей иномарке. Приставы под видом клиентов оформили заявку на изготовление продукции. Когда мужчина приехал по адресу, то замеры делать не пришлось, ему вручили акт описи и ареста транспортного средства, сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Машину у должника изъяли и передали на хранение взыскателю, пишет ИА «Пенза-Пресс».