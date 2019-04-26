Пензенские приставы устроили ловушку для должника

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26 апреля 2019, 17:59Общество
45-летний житель Пензенской области долгое время скрывался от уплаты долгов, но приставам удалось арестовать его имущество.
Известно, что пензенец накопил 300 тысяч рублей долгов перед физическими и юридическими лицами. Установлено, что в собственности у мужчины есть автомобиль Volkswagen Polo, который он скрывал.
Выяснилось, что должник занимается изготовлением мебели, а на заказы выезжает именно на своей иномарке. Приставы под видом клиентов оформили заявку на изготовление продукции. Когда мужчина приехал по адресу, то замеры делать не пришлось, ему вручили акт описи и ареста транспортного средства, сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.
Машину у должника изъяли и передали на хранение взыскателю, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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