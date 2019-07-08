Пензенские приставы разыскивают хозяина антикварного магазина

Пензенский предприниматель скрывается с мая 2018 года от арендодателя, который расторг с ним договор. За аренду помещений владелец магазина задолжал несколько сотен тысяч рублей. Теперь эти деньги будут возвращать принудительно: пензенские приставы приступили к описи антиквариата.

Старинные иконы, фарфоровые статуэтки, скульптуры и предметы кухонной утвари из меди и бронзы, пионерская атрибутика, сотни различных значков. В двух помещениях антикварного магазина - настоящий рай для любого коллекционера. Правда, теперь там нельзя ничего купить и продать. Хозяин магазина уже больше года не выходит на связь с арендодателем, которому он сильно задолжал. Разбираться с долгом предпринимателя теперь приходится судебным приставам.

«Мы всячески пытались с ним связаться, общались с участковым, продавцом, ходили к нему домой, соседи не знают, где он», - рассказала судебный пристав-исполнитель Первомайского районного отдела Пензы УФССП России по Пензенской области Ирина Шорникова.



Исполнительные производства были возбуждены в апреле 2019 года. Согласно документам, должник был обязан освободить помещения магазина, а также выплатить долг арендодателю - около 400 тысяч рублей. Предприниматель не сделал этого, поэтому приставы пошли на вынужденную меру - опись имущества.

Со слов приставов, эта работа займет ни один день и даже ни одну неделю. Затем по акту описи все вещи передадут на ответственное хранение взыскателю, то есть арендодателю. Если в течение двух месяцев должник не обратится в Первомайский районный отдел УФССП, антиквариат будет распродан на аукционе в счет погашения долга. Оставшиеся средства вернут предпринимателю.

Практически невозможно определить общую стоимость всех вещей. Разброс цен очень большой и непредсказуемый. Например, настенная деревянная маска стоит 5000 рублей, а фарфоровый морячок-гармонист - 50 тысяч.

Новость о том, что теперь в магазине работают приставы, пожалуй, расстроит многих. Дело в том, что он был комиссионным, то есть там продавались вещи, принадлежащие не предпринимателю, а совершенно разным людям, которые хотели выручить деньги от продажи антиквариата.

«Мы связывались с бывшим продавцом. По ее сообщению, здесь много предметов на комиссии, но какие, мы не можем определить и самостоятельно отдать их гражданам, в любом случае опишем все и передадим на хранение взыскателю», - сказала Ирина Шорникова.

Чтобы вернуть свои антикварные вещи, их владельцам необходимо обратиться в службу судебных приставов Первомайского района и получить акт описи, но для этого нужно предоставить договор, заключенный с антикварным магазином.