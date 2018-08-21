Пензенские приставы «припугнули» должника повесткой в суд

«Конкурсному управляющему одной из организаций предложили взятку за бездействие в пользу кредитора. Он должен был включить в реестр кредиторов за один миллион рублей стороннюю организацию, в чью пользу будет необходимо взыскивать деньги», - сообщили в пресс-службе управления ФССП по Пензенской области.

Однако мужчина успел получить лишь 300 тысяч рублей вместо обещанного миллиона, на него завели уголовное дело. Суд назначил ему штраф в 400 тысяч рублей. Должник неоднократно просил предоставить ему рассрочку, в итоге ему предоставили 10 месяцев для оплаты штрафа.

Мужчина стал выплачивать деньги, но неравными суммами и несвоевременно. Из-за этого пристав был вынужден обратиться в суд, чтобы должнику заменили наказание.

Как только мужчина получил на руки извещение о явке в суд, у него сразу нашлась вся сумма для погашения штрафа, отметили в пресс-службе.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».