Пензенские приставы «припугнули» должника повесткой в суд

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21 августа 2018, 13:33Общество
В Пензенской области судебные приставы взыскали коррупционный штраф.
«Конкурсному управляющему одной из организаций предложили взятку за бездействие в пользу кредитора. Он должен был включить в реестр кредиторов за один миллион рублей стороннюю организацию, в чью пользу будет необходимо взыскивать деньги», - сообщили в пресс-службе управления ФССП по Пензенской области.
Однако мужчина успел получить лишь 300 тысяч рублей вместо обещанного миллиона, на него завели уголовное дело. Суд назначил ему штраф в 400 тысяч рублей. Должник неоднократно просил предоставить ему рассрочку, в итоге ему предоставили 10 месяцев для оплаты штрафа.
Мужчина стал выплачивать деньги, но неравными суммами и несвоевременно. Из-за этого пристав был вынужден обратиться в суд, чтобы должнику заменили наказание.
Как только мужчина получил на руки извещение о явке в суд, у него сразу нашлась вся сумма для погашения штрафа, отметили в пресс-службе.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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