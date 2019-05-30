Пензенские приставы приняли участие в акции по сдаче крови

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
30 мая 2019, 19:29Общество
В Пензе прошла акция по сдаче донорской крови. Ее участниками стали сотрудники областного управления федеральной службы судебных приставов. Мобильный пункт развернулся прямо на территории ведомства. Акцию приурочили к Международному дню защиты детей.
В этот раз, перед тем как приступить к своим должностным обязанностям, пензенские судебные приставы решили исполнить долг моральный. Так называют участие в донорском движении. Специальный автобус - мобильный пункт забора крови - приехал прямо к зданию регионального управления федеральной службы судебных приставов.
«На самом деле, это очень важно, и многие хотят помочь, в частности, больным детям. Стараемся», - сказала судебный пристав межрайонного отдела Пензы управления ФССП России по Пензенской области Станислава Кирьякова.
Перед забором крови врачи проверяют у донора давление, измеряют пульс и узнают о самочувствии. Особое внимание к тем, кто участвует в акции впервые. Руслан Нагорнов уже давно знаком с процедурой донорства. Главный специалист-эксперт отдела управления сдавал кровь в 16 раз.
«Это началось в рамках какой-то акции, даже не помню сейчас, в 2012 году, ну и как-то затянуло. Понимаю, что моя кровь кому-то нужна, не жалко для этих целей», - рассказал он.
В акции приняли участие более 30 человек. Все вместе сотрудники управления сдали около 15 литров. Теперь она поступит в Пензенский областной клинический центр крови.
«Ее обследуют, а потом отправят в медицинские учреждения нуждающимся - в онкологический диспансер и во все больницы», - сказал врач-трансфузиолог Пензенского областного клинического центра крови Мартин Кокчан.
Специалисты напоминают, что стать донором может каждый совершеннолетний гражданин, не имеющий противопоказаний по медицинским анализам. Консультацию можно получить в Пензенском областном клиническом центре крови.
30 мая 2019, 19:44В Кузнецке прошел праздник «Дети и хаски»
30 мая 2019, 19:42Пензенским полицейским вручили награды общероссийской премии
30 мая 2019, 19:37В Пензе стартовал фестиваль «Белинская весна»
30 мая 2019, 19:33Пензу посетила олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая
30 мая 2019, 19:29Пензенские приставы приняли участие в акции по сдаче крови
30 мая 2019, 19:21В Пензе сотрудники МЧС проверяют безопасность детских лагерей
30 мая 2019, 19:18Елена Фастова оценила Нижнеломовский завод по переработке индейки
30 мая 2019, 19:12Театр эстрады «Провинция» погрузил пензенцев в мир сказок