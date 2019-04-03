Пензенские приставы напомнили жителям Первомайского района о долгах

Ранним утром или поздним вечером у судебных приставов - самый разгар работы. Они навещают должников. Поквартирный обход приставы-исполнители устроили в Первомайском районе Пензы. Оказалось, что большинство собственников, за которыми тянутся долги по коммунальным платежам, даже не в курсе такого положения дел.

К жителям многоквартирных домов Первомайского района Пензы, которые не платят за коммунальные услуги, наведались судебные приставы. Застать неплательщиков дома, скорее, удача. Тем, кто не открывает двери, оставляют повестку о явке на прием. Если должник не приходит, выносится постановление о принудительном приводе. При этом, скрываясь от исполнителей закона, можно нарваться на административный штраф. Суммы задолженностей у пензенцев разные - от одной до десятков тысяч рублей.

В суд на жильцов подала управляющая компания. По закону, решение принимается без вызова сторон, а значит, в том, что должник узнает о взыскании долгов уже после решения суда, нет ничего удивительного.

«Суд состоялся в ноябре 2018 года. В Первомайском отделе находятся полторы тысячи исполнительных производств на сумму 32,5 миллиона рублей», - рассказала судебный пристав-исполнитель Первомайского районного отдела УФССП России по Пензенской области Татьяна Васячкина.

Такую недоимку насчитала управляющая компания «Жилье-19», которая уже два года как не обслуживает многоквартирные дома из-за своего разорения. Сейчас люди платят за коммунальные услуги другой обслуживающей организации, а про старые долги даже не помнят и сомневаются, есть ли они на самом деле.

По словам приставов, коммунальные задолженности для Пензы - явление не редкое. Жители не платят управляющим компаниям, а те - поставщикам ресурсов. Так, в 2018 году насчитывалось свыше 16 тысяч исполнительных производств на сумму более 260 миллионов рублей. Взыскать удалось только треть от суммы. Тяжелее работать с неплательщиками, которые не имеют постоянного дохода и ведут асоциальный образ жизни. Тем не менее, специалисты спрашивают одинаково и с тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию и с тех, кто не платит по счетам сознательно.