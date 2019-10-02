Пензенские приборы охранной сигнализации показали на выставке в Казахстане

1-3 октября делегация пензенских предпринимателей принимает участие в международной выставке по безопасности и гражданской защите «Kazakhstan Security Systems – 2019» в городе Нур-Султан, Республика Казахстан.

По информации пресс-службы министерства экономики Пензенской области, на выставке представлена продукция компаний ЗАО «Фирма ЮМИРС», ООО «ПМЦ Старт-7» и ООО «Охранная техника». Они презентовали образцы современных и надежных изделий периметровой охранной сигнализации, комплексов для охраны территорий, акваторий, периметров объектов.

«Участие в выставке позволит пензенским предпринимателям наладить личный контакт с партнерами, а также возможность прямого диалога регуляторов, поставщиков и потребителей средств обеспечения безопасности», – добавили в пресс-службе.

Организатор участия предприятий региона в выставке – Фонд поддержки предпринимательства при содействии регионального министерства экономики.

Выставка признана крупнейшей в Центральной Азии по тематике безопасности. Она объединила около 2 000 участников из более десяти стран мира, пишет ИА «Пенза-Пресс».