Пензенские предприятия-должники заработной платы отчитались в прокуратуре

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14 апреля 2017, 18:02Общество
Заплати зарплату и спи спокойно! В настоящее время на контроле у прокуратуры Пензенской области находится ситуация с выплатой заработной платы в регионе. В 2016 году и прошедшем периоде 2017-го достигнуты определенные результаты в восстановлении нарушенных трудовых прав граждан. Об этом говорили на заседании рабочей группы по своевременному выявлению, предупреждению и устранению нарушений законодательства в сфере оплаты труда.
Крупных пензенских должников призвали к ответу в областной прокуратуре. Руководителей и конкурсных управляющих местных предприятий пригласили на заседание рабочей группы в здание на Богданова, 7, чтобы те отчитались, как идет работа по погашению задолженности перед сотрудниками.
Большинство должников - представители строительного бизнеса. Среди них есть и известная в области компания «Пензастрой».
«В результате прокурорского вмешательства работникам подрядных организаций ОАО «Пензастрой» выплачена заработная плата - более 50 миллионов рублей. Однако задолженность в размере около 20 миллионов рублей в восьми организациях остается непогашенной», - сообщил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пензенской области Олег Самохин.
По словам генерального директора ОАО «Пензастрой» Валентины Журавлевы, своим сотрудникам они выплатят все долги в мае.
«Выходим из положения через продажи квартир, но они продаются слабо. Полученные деньги от продажи мы передаем приставам, а они уже распределяют зарплату», - пояснил он.
В результате принятых мер прокурорского реагирования в 2016 году была погашена задолженность по заработной плате на сумму более 335 миллионов рублей.
Несмотря на положительную тенденцию, представители контрольно-надзорного органа продолжают держать ситуацию на контроле.
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