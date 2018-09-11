Пензенские предприниматели заявили о себе на фестивале «Город счастья»

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11 сентября 2018, 19:28Бизнес
Фестиваль «Город счастья» объединил сотни горожан, а спектакль «Я - счастье» (12+) театра «НитьЯ» прошел с аншлагом.
Пока танцоры и певцы приветствовали гостей фестиваля, другие участники презентовали товары и услуги. Для предпринимательского сообщества Пензы это не просто праздник, а площадка, на которой можно заявить о себе.
«Здесь можно пообщаться с потенциальными клиентами, людьми, которых может заинтересовать конкретная продукция. Найти новые перспективы сотрудничества с другими предпринимателями, ну и плюс это отличный способ объединиться и пообщаться», - сказала координатор проекта «Ассоциация собственников бизнеса со смыслом» Марина Шатунова.
Главная задача - развивать социальный тип предпринимательства. Успешный бизнесмен из Саратова и основатель ассоциации Светлана Козырь готова вдохновлять и делиться опытом со всеми желающими.
«На мой взгляд, если человек счастлив и здоров, то он также продуктивен и эффективен, то есть может объединить вокруг себя людей, которые захотят прийти к такому руководителю, предпринимателю, поэтому сегодняшний фестиваль - это демонстрация таких бизнесменов», - рассказала она.
Ассоциации больше года, и за это время она объединила более 200 предпринимателей в пяти городах.
О счастье в этот день говорили и на сцене Дома молодежи. Уникальность «Ассоциации собственников бизнеса со смыслом» в том, что вкладывая все силы в бизнес, коммерсанты не жалеют времени на совместные социально-значимые проекты. Объединив практику, теорию и творчество, они участвуют в организации спектаклей театра «НитьЯ».
Пензенцам показали спектакль-семинар «Я - счастье», который позволяет окунуться в атмосферу осознанной и счастливой семейной жизни. Актеры поговорили со зрителем о человеческих отношениях, состоящих из двух противоположных миров - мужчин и женщин.
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