Пензенские предприниматели узнали о плюсах и минусах франшизы

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29 ноября 2017, 19:40Общество
Еще об одном ценном бизнес-инструменте узнали пензенские предприниматели. В рамках оказания информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего бизнеса центр поддержки предпринимательства провел круглый стол. Тема: «Франшиза, как инструмент развития бизнеса». Встреча прошла в бизнес-инкубаторе «Татлин».
Главное - энтузиазм и желание развиваться. Около 80 потенциальных и действующих бизнесменов узнают о плюсах и минусах франшизы - договора между предпринимателем и крупной брендовой корпорацией, а также об успешных примерах франчайзинга.
«Франшиза удобна не только для действующих, но и для начинающих предпринимателей, потому что не надо задумываться о том, как зарекомендовать себя на рынке, сделать свой продукт известным и продаваемым. Решение уже готово», - пояснила руководитель центра поддержки предпринимательства Пензенской области Наталья Солодилова.
В регионах интерес к франчайзингу возрастает. Такая бизнес-модель позволяет компаниям, снизив финансовые риски, держаться на плаву и регулярно получать поддержку. При этом важно уметь отличить реальный бизнес-инструмент от псевдо-франшиз.
«Сейчас на рынке порядка 75% - это не твердая франшиза, которая больше регламентирует формат – «Да, мы классные, упакованные», но при этом под собой не имеют никаких твердых оснований, то есть просто продажа пустышки. Второй немаловажный фактор - даже, если мы выбрали франшизу, предприниматель должен четко понимать, что это не готовый бизнес и не волшебная таблетка - нужно заниматься. Специфика должна подходить вам и по психотипу», - объяснил руководитель информационно-консультационного центра по франчайзингу Олег Синюшкин.
В числе спикеров - Юлия Алексеева. В бизнесе по франшизе она работает вот уже 20 лет и является автором программы развития интеллекта детей в раннем возрасте.
«На подобных семинарах можно дать представление предпринимателям о том, что это такое и чему надо учиться, а уже обучаться серьезно они будут в своих франчайзерах или в бизнес-школах», - отметила она.
Получить индивидуальные консультации, в том числе - по франшизе можно в Центре поддержки предпринимательства, который находится по адресу: г. Пенза, ул. Володарского, 2.
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