28 ноября 2017, 14:31Общество Пензенские предприниматели смогут задать вопросы прокурорам 5 декабря в Пензенской области пройдет Всероссийский день приема предпринимателей (18+). Вести его будут сотрудники прокуратуры.

В Пензе прием пройдет по адресу: улица Богданова, 7, каб. 100, в прокуратурах районного звена – на рабочих местах сотрудников в помещениях соответствующих прокуратур.

«Предприниматели смогут проконсультироваться с 9.00 до 18.00 (перерыв - с 13.00 до 13.45)», - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Прием решили проводить каждый месяц, чтобы оказывать субъектам предпринимательской деятельности помощь по правовым вопросам, а также для реализации их права на личное обращение, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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