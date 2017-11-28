Пензенские предприниматели смогут задать вопросы прокурорам

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28 ноября 2017, 14:31Общество
5 декабря в Пензенской области пройдет Всероссийский день приема предпринимателей (18+). Вести его будут сотрудники прокуратуры.
В Пензе прием пройдет по адресу: улица Богданова, 7, каб. 100, в прокуратурах районного звена – на рабочих местах сотрудников в помещениях соответствующих прокуратур.
«Предприниматели смогут проконсультироваться с 9.00 до 18.00 (перерыв - с 13.00 до 13.45)», - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Прием решили проводить каждый месяц, чтобы оказывать субъектам предпринимательской деятельности помощь по правовым вопросам, а также для реализации их права на личное обращение, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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